CASERTA – Vende pellet online ma è truffa, denunciato, dai carabinieri della stazione di Asolo, in provincia di Treviso, un 57enne pregiudicato residente in provincia di Caserta. L’uomo, dopo avere messo in vendita alcuni bancali di pellet su un sito internet si è fatto versare su una carta prepagata la somma di 500 euro. Ottenuto il denaro l’uomo si sarebbe reso irreperibile, senza consegnare la merce. La vittima così si è rivolta ai carabinieri che sono riusciti ad individuarlo e denunciarlo.