Venerdì i giudici decideranno se il proprietario del parcheggio di via San Carlo potrà uscire dal carcere

VILLA LITERNO (red.cro.) – E’ venerdì il giorno in cui, al tribunale del Riesame, verrà valutata l’istanza presentata dagli avvocati difensori di Michele Patrizio Sagliocchi, 70enne imprenditore di Villa Literno, in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Sagliocchi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Roma per concorso esterno al clan dei Casalesi, fazione Zagaria. Nell’ambito della stessa ordinanza, il Gip ha riconosciuto a Sagliocchi la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza relativamente alla commissione di condotte corruttive, verificatesi in connessione con la realizzazione del parcheggio ”San Carlo” di Caserta.