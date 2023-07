Veterinario morto dopo lo schianto, domani l’autopsia sulla salma

I legali della famiglia hanno chiesto anche il sequestro della cartella clinica.

VAIRANO PATENORA. Dopo il sequestro della salma del giovane veterinario deceduto in un incidente mortale, il 9 luglio scorso, Gabriele Panarello, il Pubblico Ministero Sergio Occhionero della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere convoca per domattina le parti per il conferimento dell’incarico peritale per l’esame autoptico designando il dirigente medico dell’AORN di Caserta Omero Pinto.

I familiari di Gabriele Panarello, 26 anni di Vairano Patenora, giovane medico veterinario, dopo la denunzia all’Autorita’ Giudiziaria e il sequestro della salma del loro congiunto – tramite i loro legali avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo – chiedono anche il sequestro delle cartelle cliniche del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Rocco di Sessa Aurunca e dell’ Ospedale Cardarelli di Napoli perche’ vogliono vederci chiaro e sapere se si ravvisano anche profili di colpa medica a carico dei sanitari che sono intervenuti nella vicenda e domani nomineranno un loro consulente medico legale. Sull’incidente mortale continuano a indagare i carabinieri di Francolise agli ordini del maresciallo Daniela Fiorini e sempre sotto le direttive del Sostituto Procuratore della Repubblica sammaritana dott. Sergio Occhionero che intanto scrive nel Registro degli indagati Luigi Passaro conducente dell’autocarro ipotizzando a suo carico il reato di omicidio stradale. Passaro intanto e’ ricoverato anche lui per delle gravi fratture ( bacino e arti inferiori) riportate durante il sinistro mortale.