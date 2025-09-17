VIDEO E FOTO. Palazzina in fiamme nel centro storico

RIARDO – Un imponente incendio ha avvolto una palazzina nel cuore del centro storico di Riardo. L’incendio, che ha interessato principalmente lo scantinato e il primo piano dell’abitazione, ha richiesto l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che sono giunti sul posto con due autobotti e un mezzo boschivo.

Le fiamme hanno rapidamente divorato gran parte della struttura, avvolgendo l’intero edificio in un’incessante coltre di fumo nero. La zona interessata è particolarmente difficile da raggiungere per i mezzi pesanti a causa delle strette stradine che caratterizzano il centro storico di Riardo.

Le operazioni di spegnimento sono complesse, con il personale dei Vigili del Fuoco che sta cercando di contenere l’incendio e mettere in sicurezza la zona circostante. Nonostante la difficoltà nell’accesso, le forze dell’ordine e i soccorritori stanno lavorando alacremente per evitare che le fiamme si propaghino ad altre abitazioni.