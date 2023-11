Video hot della sua ex su whatsapp e siti porno: al via il processo

Ennesimo caso di revenge porn.

RECALE. Ha divulgato i video hot realizzati insieme alla sua compagna su siti per adulti e anche su whatsapp.

Ha preso il via oggi il processo, presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, al 50enne di Recale che, per vendicarsi della sua donna, che voleva lasciarlo, aveva reso pubblici le immagini e i video con questa girati quando ancora avevano una relazione. In seguito a tale pubblicazione, la 53enne di San Nicola la Strada lo aveva denunciato.

Un nuovo caso di ‘revenge porn’, insomma, almeno secondo la ricostruzione dagli investigatori e secondo la testimonianza della vittima. Prossima udienza a maggio.