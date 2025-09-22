Villa Literno-Cellole 3-0: rossoblù ko, paga turno infrasettimanale e passaggio in Coppa
22 Settembre 2025 - 22:36
Il trio Testa-Buonaurio-Del Prete stende il Cellole. Sabato i rossoblù tornano al “Montecuollo” per affrontare il Micri e cercare subito riscatto
CELLOLE / VILLA LITERNO (Pietro De Biasio) – Seconda giornata amara per il Cellole di mister Raffaele Cottuno, piegato 3-0 sul campo del Villa Literno guidato da Carmine Di Mattia. Dopo un avvio equilibrato, con Fakebba Camarà vicino al gol al 15’, i padroni di casa alzano i giri e al 38’ trovano il vantaggio: la difesa respinge corto e Francesco Testa colpisce con un diagonale preciso che non lascia scampo a Gianluigi Del Giudice.
Nella ripresa i rossoblù cercano di restare in partita, ma il peso del turno infrasettimanale di Coppa si fa sentire nelle gambe. Al 50’ Francesco Buonaurio raddoppia in spaccata su assist di Camarà, esultando con una dedica speciale, e quattro minuti dopo è Mario Del Prete a chiudere i giochi con il tris.
Da lì in poi il Villa Literno gestisce senza affanni, mentre il Cellole non trova le energie per riaprire l’incontro. Sconfitta netta, ma il campionato è appena iniziato: sabato prossimo, al «Montecuollo», il Cellole avrà subito l’occasione di rialzare la testa contro il Micri.