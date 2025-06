Villetta in costruzione prende fuoco

L’intervento dei vigili del fuoco di Caserta

SANTA MARIA A VICO – Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Figliarini, nel Comune di Santa Maria a Vico, a seguito di una segnalazione di incendio all’interno di una villetta a due piani in costruzione.

All’arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno riscontrato che le fiamme si erano propagate già all’interno dell’immobile, coinvolgendo materiale edile vario. Grazie al tempestivo intervento, l’incendio è stato messo sotto controllo ed evitata ogni possibile propagazione alle abitazioni circostanti.

Fortunatamente, al momento dell’evento l’abitazione risultava disabitata e non si registrano feriti.