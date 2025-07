Vincita al Lotto nel casertano: 20mila euro fanno felice un giocatore

La vincita in una ricevitoria lungo la Nazionale Appia

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASAGIOVE– La Dea Bendata fa, ancora, tappa nel casertano precisamente in una ricevitoria in via Nazionale Appia a Casagiove dove un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno portando a casa 19.375 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 20,5 milioni di euro, per un totale di 704,4 milioni di euro da inizio 2025.