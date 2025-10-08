Violazione delle norme sui beni sottoposti a vincolo culturale: 4 persone denunciate per non aver comunicato la successione ereditaria

I quattro soggetti – in qualità di eredi per successione – non avrebbero comunicato alla Soprintendenza, entro i termini previsti dalla legge, l’avvenuto trasferimento di proprietà a titolo gratuito

SANTA MARIA A VICO – Quattro persone, risultate eredi di un immobile di interesse storico-architettonico situato nel comune di Santa Maria a Vico, sono state deferite in stato di libertà nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre 2025, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’accusa riguarda la violazione della normativa sui beni culturali per omessa comunicazione alla Soprintendenza dell’avvenuto trasferimento di proprietà di un edificio vincolato.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Napoli, a conclusione di una serie di accertamenti svolti in collaborazione con personale della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Caserta e Benevento.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i quattro soggetti – in qualità di eredi per successione – non avrebbero comunicato alla Soprintendenza, entro i termini previsti dalla legge, l’avvenuto trasferimento di proprietà a titolo gratuito (successione ereditaria) di quota parte di un complesso abitativo situato nel territorio comunale di Santa Maria a Vico.

L’immobile in questione si trova in un’area sottoposta a vincolo diretto di tutela, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), che impone specifici obblighi di comunicazione e conservazione a carico dei proprietari.

La mancata notifica del passaggio di proprietà rappresenta una violazione amministrativa e penale volta a garantire la tracciabilità dei beni tutelati e la corretta vigilanza da parte delle autorità competenti.

L’Autorità Giudiziaria di Santa Maria Capua Vetere è stata informata dai Carabinieri del Nucleo T.P.C. di Napoli, che proseguono le verifiche finalizzate a individuare eventuali ulteriori responsabilità o omissioni.