Violento frontale sulla Casilina: auto contro trattore

RIARDO/TEANO – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la statale Casilina. Per cause ancora in corso di accertamento, un’autovettura e un trattore agricolo si sono scontrati frontalmente.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, entrambi i conducenti sono rimasti illesi e non avrebbero riportato conseguenze fisiche. Decisamente più pesanti, invece, i danni ai mezzi coinvolti: l’auto è rimasta seriamente danneggiata nella parte anteriore, mentre il trattore ha subito importanti deformazioni strutturali.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la circolazione, che ha subito rallentamenti. Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità.