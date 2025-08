VIOLENZA E DEGRADO in città, l’ordinanza del sindaco: “Chiusura dei locali a mezzanotte”

Il provvedimento si è reso necessario dopo il grave episodio di violenza urbana che si è consumato nella notte del 30 luglio in piazza degli Eroi

CASAGIOVE – Il sindaco di Casagiove Giuseppe Vozza ha adottando un’ordinanza che “vieta la vendita per l’asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, da mezzanotte fino alla chiusura degli esercizi commerciali; l’utilizzo nelle piazze di palloni, di motocicli, anche elettrici, e di monopattini. Agli esercizi commerciali come bar, ristoranti e dehors è fatto obbligo della limitazione delle attività rumorose e gli spazi e negli ambienti pubblici e privati, qualora pregiudizievoli per la civile convivenza a partire dalla mezzanotte e fino alle 7 del mattino seguente. Inoltre ai commercianti, agli esercenti pubblici e ai titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel centro storico debbono osservare come orari di chiusura dal lunedì al venerdì fino alle 24 e il sabato e la domenica fino all’ 01,30 consentendo 30 minuti di tolleranza solo ed esclusivamente per il ricovero delle attrezzature, la pulizia degli spazi antistanti ed interni al locale stesso”.

