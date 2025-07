Virus West Nile, tre casi nel casertano: due sono in ospedale

Per prevenire la diffusione del virus, è stato predisposto un piano straordinario di disinfestazione, sia larvicida che adulticida, che si svolgerà nelle serate di martedì 23 e mercoledì 24 luglio a partire dalle ore 22:00

ORTA DI ATELLA – È stato accertato un caso di infezione da Virus West Nile nel territorio comunale di Orta di Atella. A comunicarlo è il sindaco Antonino Santillo attraverso un comunicato ufficiale rivolto alla cittadinanza, in cui rassicura sulla situazione sotto costante controllo grazie al monitoraggio attivo dell’ASL di Caserta, in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale. Altri due casi si sono registrati a Baia Domizia . Due dei tre soggetti sono ricoverati in ospedale di cui uno in prognosi riservata, trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli.

Per prevenire la diffusione del virus, è stato predisposto un piano straordinario di disinfestazione, sia larvicida che adulticida, che si svolgerà nelle serate di martedì 23 e mercoledì 24 luglio a partire dalle ore 22:00. Gli interventi saranno effettuati dall’ASL in sinergia con il Consorzio CRID, seguendo un piano condiviso con il Comune.

L’amministrazione invita i cittadini a collaborare limitando la permanenza all’aperto durante le operazioni di disinfestazione, in modo da garantire l’efficacia dei trattamenti e tutelare la salute pubblica.

Il Virus West Nile, trasmesso principalmente tramite la puntura di zanzare infette, può provocare sintomi anche gravi in soggetti vulnerabili. Le autorità raccomandano quindi di adottare precauzioni aggiuntive, come l’uso di repellenti e la rimozione di ristagni d’acqua, per ridurre il rischio di nuove infezioni.