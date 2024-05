Vitagliano e Natale neo delegati della Cassa commercialisti di Aversa-Napoli Nord

Soddisfazione espressa dal Vice Presidente Diego Musto per l’affluenza alle urne.

AVERSA Giuseppe Vitagliano e Vincenzo Natale sono i delegati della Cassa Dottori Commercialisti per il mandato 2024-2028 dell’Odcec Napoli Nord.

“L’elezione ha registrato oltre il 70% dei voti espressi – sottolinea Diego Musto, vice presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord – e consentirà di continuare l’eccellente attività finora svolta dal gruppo di lavoro del territorio nell’ambito dell’assemblea nazionale dei delegati”. “Va espresso un sentito ringraziamento a Gennaro Ciaramella, delegato uscente, per l’impegno profuso anche attraverso il continuo aggiornamento del ‘mondo’ previdenziale e assistenziale”.

“Particolare soddisfazione e gratitudine viene testimoniata agli iscritti – conclude Diego Musto- che hanno permesso all’Ordine di Napoli Nord di essere tra i primi in Italia per affluenza alle urne”. Prima dei non eletti risulta la candidata Anita Musto.