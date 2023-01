Volano schiaffi nella seduta di giunta: zuffa tra due assessori sedata dai colleghi dell’esecutivo

PIEDIMONTE MATESE Si sono resi protagonisti di una vera e propria zuffa due assessori della giunta di Vittorio Civitillo. I fatti risalgono alla fine del 2022. Nel corso di una seduta dell’esecutivo cittadino, qualche assessore ha criticato il collega Emilio Iannotta, colpevole, sembrerebbe , di essere giunto in ritardo alla riunione e, più in generale, di essere poco partecipe ai lavori della giunta. Un “rimbrotto” che è poi finito in un’aggressione di Iannotta ai danni dell’assessore Luigi Ferritto con il quale la discussione era stata alquanto accesa. Iannotta, infatti, nonostante il tentativo di qualcuno di fermarlo, si sarebbe avvicinato con fare minaccioso a Ferritto e gli avrebbe anche assestato un sonoro schiaffo. Una zuffa, insomma, anche se Ferrtito pare non abbia poi sporto denuncia.