Volley B2F. Faam Matese grinta e cuore non bastano: Isernia la spunta al tie-break.

Dopo la pausa, la squadra di coach Scappaticcio a caccia di riscatto: Castellaneta attesa al «PalaMatese» per un match cruciale per la corsa ai play-off.

PIEDIMONTE MATESE / ISERNIA (Pietro De Biasio) – Una battaglia infinita, decisa solo all’ultimo respiro. L’Europea 92 Isernia si impone per 3-2 sulla Faam Matese al termine di un match combattutissimo, in cui le matesine hanno accarezzato più volte l’idea del colpaccio senza però riuscire a chiudere la pratica. La sfida si preannunciava ostica: sul proprio campo, Isernia ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà anche le big del campionato, costringendo sia la prima che la terza in classifica al quinto set.

E anche questa volta la squadra di casa ha saputo sfruttare al meglio le difficoltà dell’avversario nei momenti chiave, ribaltando due volte lo svantaggio e completando la rimonta al tie-break. La Faam Matese guidata da Mario Scappaticcio

era riuscita a partire con il piede giusto, vincendo sia il primo che il terzo set e dando la sensazione di poter gestire la gara.

Tuttavia, i passaggi a vuoto dopo ogni parziale conquistato hanno permesso alle ragazze di coach Gianluca Tarquini di rientrare puntualmente in partita. Il tie-break ha seguito la stessa dinamica: un avvio difficile, un recupero fino all’11-10, poi il nuovo sorpasso delle molisane nei punti decisivi. Se da un lato la prestazione conferma la capacità della Faam di giocarsela alla pari con squadre di valore, dall’altro emerge la necessità di maggiore continuità nell’arco del match.

I cali di concentrazione hanno pesato sul risultato finale, evidenziando un aspetto su cui lavorare nelle prossime settimane. La pausa in calendario [si ritorna sul parquet sabato 1marzo, N.d.R.] offrirà l’occasione alla Faam Matese per riorganizzare le idee in vista del prossimo impegno contro Castellaneta. Una sfida che vale doppio: le pugliesi infatti precedono la squadra di Piedimonte Matese di un solo punto in classifica e all’andata furono sconfitte al tie-break in un match al cardiopalma. Questa volta si giocherà al «PalaMatese», un fattore che potrebbe fare la differenza in una partita che si preannuncia decisiva per la corsa ai play-off.