Volley Marcianise, la rinascita è realtà: al via la nuova avventura in serie b nazionale

Rilevato il titolo di Piedimonte Matese, la squadra del presidente Squeglia torna nel volley nazionale. Confermato coach Calabrese: «Sarà un campionato entusiasmante»

MARCIANISE (Pietro De Biasio) – Marcianise torna ufficialmente nel grande volley. La società biancazzurra del presidente Angelo Sgueglia ha rilevato il titolo sportivo di Piedimonte Matese e prenderà parte al prossimo campionato nazionale di Serie B maschile per la stagione 2025/2026. Un ritorno tanto atteso quanto meritato, che riporta entusiasmo in un territorio dalla grande tradizione pallavolistica.

L’iscrizione è stata perfezionata nei giorni scorsi: ora è tempo di programmare, costruire e sognare. «Inizia un nuovo capitolo, si legge nella nota della società, ricco di entusiasmo e responsabilità. Onoreremo la categoria con impegno, spettacolo e spirito di squadra. È una grande sfida, ma anche un’opportunità per tutta la città e l’intera provincia». Le partite casalinghe verranno disputate alla palestra «Novelli», da sempre cuore pulsante del volley marcianisano.

È qui che i tifosi torneranno a riempire gli spalti, pronti a spingere la squadra partita dopo partita. E proprio ai tifosi ha voluto dedicare il suo pensiero coach Sergio Calabrese, confermato in panchina anche per questa nuova avventura. «Allenare ancora Marcianise per me è un onore, ha detto, ringrazio la società per la fiducia e sono entusiasta di tornare alla Novelli, dove ritroveremo finalmente il calore del nostro pubblico.

Il direttore sportivo Clemente Pesa ha costruito un roster interessante, con giovani promettenti che non vedo l’ora di allenare. Sarà una stagione difficile ma stimolante. Sappiamo cosa significa rappresentare questi colori e ci faremo trovare pronti». Intanto è arrivata anche l’ufficialità dei gironi. Il Volley Marcianise è stato inserito nel gruppo G, insieme a squadre campane, pugliesi, molisane e calabresi. Un raggruppamento tosto e competitivo che promette battaglie su ogni campo.

Il girone G della Serie B maschile 2025/2026:

PALLAVOLO MOLFETTA A.S.D.

ASD UNI BARI VOLLEY

A.S.D.

VOLLEY SS ANNUNZIATAVOLLEY LEVERANO ASDPAG VOLLEY SSD A R.LCASARANO VOLLEY SSD A R.LA.S.D. TERMOLI PALLAVOLOVOLLEY BISIGNANOPOLISPORTIVA SPES PRAIAVALDIANO VOLLEY SSD A R.LASD AQUILA VOLLEY MARCIANISEA.S.D. VOLLEY CASORIAA.S.D. SAN GIUSEPPE VOLLEY