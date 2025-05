Volley Sessa, impresa d’oro: ai play off travolto il Volla 3-0 e promozione in Serie C.

Un’impresa vera, costruita con cuore, tecnica e orgoglio: al palazzetto di Sessa Aurunca è andata in scena una delle pagine più belle dello sport cittadino.

SESSA AURUNCA – VOLLA (Pietro De Biasio) – Il destino sembrava scritto. Al Volley Volla guidata da Domenico Orefice bastava un solo set per salire in Serie C. Bastava poco, sulla carta. Ma il campo, come spesso accade, ha raccontato tutt’altra storia. E quella storia ha un solo protagonista: il Volley Sessa di coach Paolo Iannotta. I ragazzi di Iannotta hanno messo in campo la partita perfetta, con una prestazione da incorniciare che ha letteralmente travolto i napoletani. Il 3-0 secco (25-16, 25-17, 25-17) con cui la squadra di Sessa Aurunca ha ribaltato ogni pronostico e ora la Serie C è realtà.

Con la pressione tutta sulle spalle, consapevoli di dover vincere senza concedere nulla e con parziali netti, i ragazzi in maglia giallo blu non hanno tremato. Anzi, hanno dominato. Il Volley Volla, forse troppo sicuro del vantaggio aritmetico, ha subito l’intensità del Sessa fin dai primi scambi. Ogni punto è stato conquistato con grinta e ordine tattico. Solo un timido tentativo di reazione da parte degli ospiti nel secondo set, con un vantaggio iniziale di qualche punto, subito spento da una rimonta lucida e definitiva. Il sestetto della serata storica: Luigi Ferrara (capitano e banda), Alessandro Schiavo e Luigi Gallucci (centrali), Massimiliano Schiavo (palleggiatore), Gabriele Stabile (opposto), Marco Cafaro (banda) e Ilio Parisi (libero). Una macchina perfetta, ben oliata, affamata.

Ma questo traguardo ha radici profonde. In panchina e in rosa: Alessandro Luchi, Giuseppe Malfera (L2), Graziano ed Emilio Verrico, Pierangelo Albano, Armando Napoletano, Francesco Ferrara, Carlo Buonamano, Paolo Benevello, Pasquale Di Lorenzo. Una squadra vera, costruita nel tempo, con il lavoro silenzioso e costante di chi non ha mai smesso di credere nella crescita. E sopra tutti, a coordinare e ispirare, c’è Paolo Iannotta: regista tecnico e padre sportivo di questo gruppo. È lui l’artefice del doppio salto di categoria in due anni.

Dopo la vittoria della Serie D nel 2024, oggi arriva la consacrazione nella Serie C. «Questa non è solo una promozione, è la realizzazione di un sogno lungo diciotto anni, ha detto con emozione il presidente del sodalizio sportivo Giuseppe Quintigliano. Siamo partiti da zero, con fatica, tra mille difficoltà. Abbiamo costruito tutto con serietà, con la scuola e con il territorio. Oggi possiamo dire di aver scritto una pagina storica non solo per la pallavolo, ma per lo sport di tutta Sessa Aurunca.” Il Volley Sessa è oggi una realtà consolidata e ambiziosa. Un progetto che ha saputo trasformarsi nel tempo, diventando punto di riferimento per decine di ragazzi e famiglie. Non più una promessa, ma una certezza sportiva e sociale. E ora che la Serie «C» è diventata casa, il percorso non si ferma. Anzi, riparte da basi più solide, con entusiasmo raddoppiato.