ZANNINI MEGLIO DEL COLLOCAMENTO. PARTE II. Anche Colombiano sceglie il fan del consigliere regionale e parente dell’assessora di FRIGNANO

Il punto è sempre lo stesso: l’uso del danaro pubblico per alimentare il mulino elettorale di Giovanni Zannini, soprattutto ora a pochi mesi dalle elezioni regionali

SAN MARCELLINO – Sappiamo che questa storia la ripetiamo spesso. Ma è importante perché, come sempre, non mettiamo mai in discussione la capacità di un professionista che riceve un incarico da un’amministrazione pubblica. Infatti, non potremo mai affermare che geologo Alessandro Magliulo non sia capace nel suo lavoro.

Questo giornale ragiona sulle relazioni, sulle dinamiche politiche e familiari che connettono un ente pubblico e chi lo dirige, in questo caso il sindaco di San Marcellino Anacleto Colombiano, alla persona che l’incarico lo riceve. Certo, non parliamo di cifre blu: si tratta di tre affidamenti da un valore complessivo di 3.000 euro, messi nelle mani del geologo trentottenne.

E quali sono queste relazioni? Alessandro Magliulo è diretto congiunto dell’assessore del comune di Frignano, Katia Magliulo, nominata dal sindaco Vincenzo Santarpia. Negli anni scorsi, sempre Magliulo aveva ricevuto un incarico da 26.000 euro dall’amministrazione provinciale di Caserta, uno dei feudi del consigliere regionale.

E a proposito di feudi di Zannini e di provincia di Caserta abbiamo visto che anche Anacleto Colombiano, in queste occasioni quale sindaco di San Marcellino ha premiato più volte questo geologo fan e amico del consigliere regionale Giovanni Zannini, quest’ultimo, come si sa, legato da un rapporto fraterno con il sindaco Colombiano.

Ora, il comune di San Marcellino ha tutto il diritto di nominare Magliulo per degli incarichi, ma allo stesso modo noi abbiamo tutto il diritto di sottolineare una vicinanza tra Zannini e il geologo. E se lo stesso professionista prende in poco più di un anno almeno tre incarichi da chi, come Anacleto Colombiano, è praticamente emanazione delle scelte di Zannini, dopo altre nomine a Lusciano e alla Provincia di Caserta, riteniamo che il consigliere regionale sia molto interessato al destino professionale di Magliulo.

Altri esperti, altri geologi esistono in Terra di Lavoro e nell’agro Aversano, ma Colombiano ha tutto il diritto di scegliere un fan di Zannini e patente di un’assessora della vicina, di chilometri e di ispirazione politica, Frignano, dove è attivo il vicesindaco, vero regista delle dinamiche per conto del mondragonese, Giuseppe Seguino. Così come noi abbiamo tutto il diritto di segnalare la cosa.