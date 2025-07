ZANZARA KILLER. Almeno 5 casi nel Casertano. Cosa fare per difendersi dal virus West Nile

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE+

CASERTA – C’è una certa allerta in provincia di Caserta dopo la conferma di 5 casi di infezione da West Nile Virus. I pazienti, tutti adulti, sono attualmente ricoverati presso l’ospedale “Moscati” di Aversa, dove si trovano sotto stretto monitoraggio clinico. Due di loro, entrambi 68enni originari di Trentola Ducenta e Orta di Atella, versano in condizioni critiche e sono stati trasferiti in terapia intensiva.

Gli altri due ricoverati — un 76enne di Sant’Antimo e un 65enne di Aversa — sono invece assistiti nel reparto di neurologia. Il primo paziente mostra segnali incoraggianti di ripresa, mentre il secondo è in condizioni serie ma stabili.

Si sospetta un focolaio a Baia Domizia

Le autorità sanitarie non escludono la presenza di un cluster epidemico nella zona di Baia Domizia, dove si ipotizza che possa essersi verificata una concentrazione di casi. La possibilità di un collegamento con il litorale pontino, dove già si sono registrate infezioni, è attualmente al vaglio dell’Istituto Superiore di Sanità, che ha avviato approfondimenti clinici e ambientali. È in corso inoltre la verifica di un quinto caso sospetto.

Cos’è il West Nile Virus?

Il West Nile Virus è una malattia virale trasmessa all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette, in particolare quelle del genere Culex. La maggior parte delle infezioni decorre in modo asintomatico o con sintomi lievi (febbre, malessere, dolori articolari), ma nei soggetti più fragili può causare complicanze neurologiche gravi, come encefalite o meningite.

Le aree a rischio e le misure preventive

L’allerta riguarda in particolare l’area del Litorale Domizio e la piana del Volturno, ambienti favorevoli alla proliferazione delle zanzare a causa della presenza di zone umide e acque stagnanti. In queste zone sono già state attivate campagne di disinfestazione straordinarie e controlli sanitari mirati.

Le autorità sanitarie invitano la popolazione alla massima prudenza, soprattutto durante i mesi estivi, quando il rischio di trasmissione è più elevato.

Come proteggersi: i consigli degli esperti

Per ridurre l’esposizione al virus, gli esperti raccomandano le seguenti precauzioni: