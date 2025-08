ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: casertano 74enne ricoverato in rianimazione

L’uomo, immunodepresso, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Cannizzaro

CASERTA – Un uomo di 74 anni, residente nella provincia di Caserta, è risultato positivo al virus West Nile mentre si trovava a Catania. Lo riferisce l’Ansa.

L’uomo, immunodepresso, è ricoverato in rianimazione all’ospedale Cannizzaro. Secondo quanto ricostruito, si sarebbe presentato in pronto soccorso accusando diplopia, vista sdoppiata, e febbre alta, oltre i 41 gradi. I medici che lo hanno preso in carico hanno così accertato che si trattasse di West Nile.

