ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: nuovo caso nel casertano. Il sindaco: “Nessun allarme, ma attenzione, siamo in costante contatto con l’Asl”

Attivata la sorveglianza sanitaria per i familiari del contagiato

CASTEL VOLTURNO – Un nuovo caso di infezione da West Nile è stato riscontrato nel territorio di Castel Volturno. A darne comunicazione alla cittadinanza è il primo cittadino Pasquale Marrandino attraverso i canali social istituzionali

“Si informa la cittadinanza che, in data odierna, l’ASL di Caserta ha comunicato il riscontro di un caso confermato di infezione da West Nile Virus nel territorio di Castel Volturno. Si tratta di un caso isolato e circoscritto, per il quale sono state attivate immediatamente tutte le misure di prevenzione e contenimento. Tutti i familiari della persona risultata positiva sono stati tempestivamente messi in isolamento precauzionale e sono attualmente sotto osservazione sanitaria. La zona interessata è sotto costante monitoraggio. L’ASL ha avviato un’azione di sorveglianza entomologica, installando trappole per la cattura delle zanzare, che saranno analizzate per valutare la presenza e la diffusione del virus. Questo intervento si affianca a quelli già messi in campo dall’Amministrazione Comunale.”

Il primo cittadino conclude invitando la cittadinanza a “mantenere alta l’attenzione e a osservare alcune semplici misure preventive”