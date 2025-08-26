ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: nuovo caso nel casertano. L’opposizione accusa: “mancati interventi di disinfestazione”

La notizia ha destato forte preoccupazione nella comunità

PIGNATARO MAGGIORE – Un nuovo caso di West Nile è stato registrato nel casertano. A contrarre l’infezione è stata una donna residente a Pignataro Maggiore, ora sottoposta alle cure mediche.

La notizia ha destato forte preoccupazione nella comunità e ha spinto l’assessore all’Ambiente, Concetta Pettrone, a esprimere pubblicamente la propria vicinanza alla paziente e alla sua famiglia.

L’assessore ha inoltre ricordato che già lo scorso 9 agosto aveva inoltrato all’ASL di Caserta una richiesta urgente di disinfestazione straordinaria su tutto il territorio comunale, proprio per prevenire il rischio legato alla diffusione del virus trasmesso dalle zanzare.

«Nonostante lo stanziamento di fondi destinati a queste attività – ha dichiarato Pettrone – la richiesta non ha ricevuto alcun riscontro».

La replica del capogruppo dell’opposizione “Pignataro 2030” non si è fatta attendere: secondo il gruppo, l’amministrazione avrebbe potuto attivarsi autonomamente, predisponendo un programma di disinfestazione più incisivo, come hanno fatto altri comuni della provincia. L’unico intervento effettuato a luglio, definito dall’opposizione insufficiente, viene bollato come mera propaganda.