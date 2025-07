ZANZARA KILLER. Febbre del Nilo, nuovo contagio nel casertano

Ricoverato a inizio della scorsa settimana per una sospetta meningite con esito negativo. Confermata, nelle scorse ore, la positività al West Nile

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Resta stabile la situazione sanitaria legata al virus “West Nile” nella provincia di Caserta. Nelle ultime due giornate non vi sono stati ulteriori ricoveri presso l’ospedale Moscati di Aversa che sta ospitando i pazienti affetti da questa infezione ma un anziano di Castel Volturno trasferito nei giorni scorsi all’ospedale di Caserta, si è rivelato affetto da West Nile

Arrivato al pronto soccorso di “Pineta Grande” in gravi condizioni a inizio della scorsa settimana, l’uomo è stato intubato e trasferito in terapia intensiva con sospetta meningite. Ma i risultati sono stati negativi. Trasferito due giorni fa all’ospedale di Caserta “Sant’Anna e San Sebastiano” sempre in terapia intensiva anche qui gli esami per la meningite hanno dato esito negativo ma dopo ulteriori analisi, è stata confermata la positività al virus West Nile.