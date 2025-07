ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: quarta vittima nel casertano

L’uomo, da quanto si apprende, aveva un quadro clinico già compromesso



NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

GRAZZANISE – Quinta vittima in Campania per la West Nile: è la quarta nella provincia di Caserta. Si tratta di un 76enne originario del salernitano ma ospite in una residenza sanitaria a Grazzanise. L’uomo, da quanto si apprende, aveva un quadro clinico già compromesso, come gli altri deceduti.