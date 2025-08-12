ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: scoperto nuovo caso nel casertano, ECCO DOVE

Si tratta di un residente in via Pratilli

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Nuovo caso di febbre del Nilo in provincia di Caserta. A confermarlo è stato il sindaco di Santa Maria Capua Vetere, Antonio Mirra, a seguito di una comunicazione ufficiale giunta dall’ASL di Caserta.

Il paziente è un residente di via Pratilli area in cui, nella giornata di domani 13 agosto, l’ASL eseguirà un intervento di disinfestazione mirata. Il Comune, per parte sua, ha annunciato che già da questa sera avvierà una disinfestazione straordinaria su tutto il territorio circostante, con particolare attenzione alle zone verdi e ai terreni.

La febbre del Nilo, trasmessa attraverso la puntura di zanzare infette, può provocare sintomi che vanno da febbre e malessere generale fino a forme più gravi nei soggetti fragili. Le autorità raccomandano ai cittadini di adottare precauzioni per ridurre l’esposizione alle zanzare, come l’uso di repellenti, zanzariere e il controllo di ristagni d’acqua.

Il sindaco ha invitato la popolazione a collaborare: “È importante seguire tutte le indicazioni fornite dagli enti preposti per garantire la sicurezza sanitaria della comunità”.