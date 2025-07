ZANZARA KILLER, Febbre del Nilo: stop alle donazioni di sangue. La provincia di CASERTA nella lista rossa

Sono 31 le province con limitazioni per il plasma: basta avervi soggiornato anche una sola notte nel 2025

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – La provincia di Caserta entra nella lista rossa delle aree italiane soggette a restrizioni per la donazione di sangue, a causa della diffusione del virus West Nile. Lo ha comunicato oggi, martedì 29 luglio 2025, il Centro Nazionale Sangue, pubblicando un elenco aggiornato delle province italiane interessate dai provvedimenti

Sono 31 le province sottoposte a limitazioni delle donazioni. Il Centro nazionale sangue ne ha pubblicato l’elenco sul suo sito. Andranno effettuati Test NAT o in alternativa andrà praticata la sospensione temporanea per 28 giorni dei donatori di sangue e di emocomponenti che abbiano soggiornato anche solo per una notte nella stagione 2025 nei luoghi indicati. Per Stati Uniti e Canada la misura è in vigore tutto l’anno mentre in Europa l’allerta riguarda anche alcune aree di Grecia (Attica Occidentale e Pireo) e Romania (distretto di Sălaj).

Le province interessate dai provvedimenti restrittivi e citate dal Centro Nazionale Sangue sono: Bologna, Caserta, Cremona, Ferrara, Forlì-Cesena, Frosinone, l’Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Novara, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia, Verona.