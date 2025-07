ZANZARA KILLER. Quarto caso accertato in provincia di Caserta. ECCO DOVE

intensificate le misure di prevenzione

LUSCIANO – Un nuovo episodio di infezione da virus West Nile è stato rilevato nel territorio di Lusciano. La conferma è arrivata dall’Asl di Caserta, che ha immediatamente avviato il protocollo sanitario previsto in questi casi.

Il sindaco di Lusciano, Marco Valentino, ha commentato la situazione rassicurando la popolazione:

“Abbiamo ricevuto una segnalazione ufficiale da parte dell’Asl relativa alla presenza del virus nel nostro Comune. L’amministrazione sta seguendo con la massima attenzione gli sviluppi ed è in costante contatto con le autorità sanitarie per coordinare tutte le azioni di contenimento e tutela della salute pubblica”.

Nel frattempo, l’Ente comunale invita i cittadini a seguire alcune semplici regole di comportamento per ridurre il rischio di esposizione al virus. Tra le raccomandazioni principali: utilizzare repellenti cutanei contro le punture di insetti, installare e mantenere zanzariere a finestre e letti, ed eliminare ogni possibile accumulo di acqua stagnante in spazi domestici e giardini, come vasi, secchi e contenitori.

A supporto delle misure preventive individuali, è stato anche attivato un programma straordinario di disinfestazione. Gli interventi prevedono l’uso mirato di prodotti larvicidi e adulticidi in diverse aree del territorio comunale, in stretta collaborazione con i tecnici della sanità pubblica.

“La sicurezza sanitaria dei cittadini è la nostra priorità. È fondamentale che ognuno faccia la propria parte per contrastare la diffusione del virus”, ha concluso il primo cittadino.