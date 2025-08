ZANZARA KILLER. Sesto morto in Campania: è originario di TEVEROLA

Su 6 decessi acclarati, 4 erano persone della provincia di Caserta

TEVEROLA – Un altro decesso in Campania collegato al virus West Nile (Febbre del Nilo Occidentale) porta a sei il numero totale delle vittime nella regione. A perdere la vita è stato il 79enne di Teverola Antonio Pagliuca, come confermato da fonti dell’ASL Caserta e come da noi riportato in QUESTO ARTICOLO. L’uomo è deceduto presso l’ospedale di Frattamaggiore, dove era stato trasferito in condizioni critiche dal Moscati di Aversa. Era stato intubato da diversi giorni, ma il quadro clinico si è aggravato rapidamente, portando al decesso.

Il virus West Nile è una arbovirosi, ovvero una malattia trasmessa da artropodi, e si contrae principalmente tramite la puntura della zanzara comune. Nei giorni scorsi, le autorità sanitarie avevano rilevato un focolaio a Baia Domizia, innescando un’immediata risposta con trattamenti larvicidi intensivi per contenere la diffusione del virus.

Le sei vittime registrate finora in Campania erano tutte persone con più di 65 anni e in diversi casi con patologie pregresse, fattori che possono favorire l’insorgere di forme gravi della malattia, come meningite ed encefalite, complicanze neurologiche che possono risultare letali.

L’ultima vittima prima del 79enne di Teverola era un 76enne originario della provincia di Salerno, ospite di una RSA a Grazzanise, in provincia di Caserta. L’uomo, da quanto riportato, era già in condizioni di salute compromesse.

In precedenza erano morti: