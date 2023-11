Zinzi (Lega). Riforma delle Autonomie: opportunità di crescita per il Sud

“Una grande occasione per i tanti amministratori capaci del nostro Mezzogiorno“

“C’è chi fa terrorismo mediatico sulla riforma delle Autonomie, demonizzata dalla sinistra incapace di reggere la sfida dell’efficienza. Lo diceva anche il presidente De Luca nel 2019, ma oggi è troppo debole politicamente e per questo ha scelto di giocare in difesa accodandosi ai gufi. Sarà una grande opportunità di crescita per il Sud che vuole competere per serietà e qualità. Una grande occasione per i tanti amministratori capaci del nostro Mezzogiorno“. Così il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi a margine della conferenza organizzata dalla fondazione Banco di Napoli sull’economia regionale differenziata di questa mattina.