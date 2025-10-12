Zio Frank muore in un incidente: indagato il conducente di una Jaguar

12 Ottobre 2025 - 11:14

Francesco Paternuosto

I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso

CAPUA – È stato iscritto nel registro degli indagati il conducente della Jaguar coinvolta nel tragico incidente che ieri, sabato, è costato la vita a Francesco Paternuosto, 56 anni, originario di Capua. Molti lo conoscevano come “zio Frank”. Il drammatico scontro è avvenuto lungo la Strada Provinciale 333, in località Ferranzano, nel territorio di Bellona.

Paternuosto stava viaggiando sulla sua Moto Guzzi quando, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si sarebbe verificato l’impatto con l’auto, impegnata in una manovra. La collisione è stata violenta e ha fatto volare il motociclista per diversi metri. I soccorritori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Come previsto dalle procedure in questi casi, la Procura ha avviato un’indagine per fare piena luce sull’accaduto. L’automobilista risulta formalmente indagato per il reato di omicidio stradale.

