ZONA MICHITTO, Marotta inchioda i costruttori

Al centro del progetto il rifacimento di via Trieste

SAN NICOLA LA STRADA (Debora Carrano) – Zona Michitto e lottizzazioni: l’argomento di punta negli anni d’oro dell’ex sindaco Angelo Pascariello torna negli atti dell’amministrazione di Vito Marotta. Il sindaco in carica inchioda i costruttori della zona Michitto e li obbliga ai lavori di urbanizzazione in via Trieste, che erano previsti in convenzione fino al totale raggiungimento delle somme previste per gli standards. Nonostante il decorso del tempo, infatti, Vito Marotta non ha rinunciato ai patti assunti dalla vecchia amministrazione. È di questi giorni, infatti, la determina che prevede il rifacimento dell’area centrale della zona Michitto. Il progetto nello specifico prevede gli interventi in via Trieste.