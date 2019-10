CASERTA. 10 anni di violenze e scarpate alla moglie. Arrestato marito 38enne

CASERTA – Un 38enne di Caserta è stato arrestato dopo la denuncia della moglie. L’uomo, E.M., residente in via Falcone a Caserta è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. La consorte ha raccontato dell’atteggiamento violento, spesso consumato davanti ai figli minori della coppia e dopo il consumo di alcol e droghe.

In una occasione, la donna ha detto di essere stata percossa al volto con una scarpa. Recentemente, l’uomo avrebbe tentato di buttare giù la porta di una stanza, nella quale lei si era chiusa a chiave con la figlia minore. Dieci anni da incubo, finiti con l’arresto in carcere, disposto dal gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Ivana Salvatore. Domani mattina, il 38enne comparirà davanti al giudice.