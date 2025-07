TEVEROLA. TERREMOTO IN COMUNE. Perquisita ufficio e casa del super dirigente Filippo Virno. Avrebbe fatto assumere una sua diretta congiunta dalla iper prorogata ditta dei rfiuti Isvec

L’indagine è della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e, quindi, riteniamo che l’attività investigativa riguardi azioni realizzate da Virno nell’area territoriale di sua residenza, dato che abita proprio a Santa Maria Capua Vetere. In azione, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta

TEVEROLA – E’ stata una mattinata complicata quella vissuta da diversi soggetti che operano all’interno del comune di Teverola. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che evidentemente si ritiene competente per territorio, pur appartenendo Teverola al perimetro di azione della Procura di Aversa-Napoli Nord, ha ordinato e ha fatto eseguire diverse perquisizioni in uffici e abitazioni.

Al momento, il nome più importante che emerge è quello del dirigente Filippo Virno. L’ipotesi di reato formulata nei suoi confronti, o almeno una delle ipotesi di reato, è quella di corruzione. Gli inquirenti lavorerebbero sull’assunzione in servizio presso l’impresa titolare del servizio dei rifiuti Isvec, ormai in proroga da una vita, di una diretta congiunta, si parla addirittura della sorella di Virno.

Le notizie sono ancora frammentarie. Hanno operato i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta. Seguiremo con molta attenzione l’evolversi della vicenda.

Per carità non vogliamo appuntarci medaglie al petto. Ma come a “Lucariello” non piaceva il presepe di suo padre in Natale in Casa Cupiello, a noi, questo Virno, non ci piace da almeno 6 o 7 anni a questa parte, in relazione a tutti gli incarichi che ha avuto, crediamo a questo punto non a caso, nei comuni della provincia di Caserta.