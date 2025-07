IL NOME E LA FOTO. Ciclista travolto e ucciso da auto in corsa, indagato imprenditore

Alla guida della vettura, una grossa Volkswagen, un imprenditore del posto

SAN FELICE A CANCELLO – Si chiamava Vincenzo Carannante, il 54enne travolto e ucciso da un’auto in sella alla sua bici lungo via Napoli in località Botteghino a San Felice a Cancello. Alla guida della vettura vi era un imprenditore del posto.

La vittima abitava nella zona di Cave. I sanitari del 118 accorsi sul luogo del sinistro non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. L’autista ancora sotto shock per l’accaduto è stato escusso dai carabinieri della locale stazione. A suo carico è stata aperto un fascicolo d’ indagine con la provvisoria accusa di omicidio colposo.