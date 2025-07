CICLISTA UCCISO. 50enne in bici investito da un’auto

SAN FELICE A CANCELLO – Un grave incidente si è verificato pochi minuti fa lungo via Napoli, a San Felice a Cancello.

Un uomo di circa 50 anni è stato investito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il ciclista non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul posto dal personale del 118.

La dinamica dell’accaduto è al vaglio dei carabinieri, immediatamente giunti sul luogo dell’incidente per avviare i rilievi e ricostruire quanto accaduto.