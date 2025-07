AVERSA. Entra armato in un negozio e minaccia il titolare, poi la colluttazione

L’aggressore è stato fermato dai carabinieri

AVERSA – Ha varcato la soglia del negozio con un coltello stretto nella mano e uno sguardo minaccioso. Un uomo, di origine algerina, ha seminato il panico ieri sera in via Diaz ad Aversa, puntando l’arma contro il titolare di un fruttivendolo bengalese.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo è entrato nel locale e si è diretto con decisione verso il bancone, dove si trovava il titolare dell’attività. Senza proferire troppe parole, ha puntato l’arma contro di lui, minacciandolo.

Il fruttivendolo, tuttavia, non si è lasciato intimidire. Ne è nato un corpo a corpo concitato, tra urla, spintoni e tentativi di disarmo. Le grida hanno richiamato l’attenzione di alcuni passanti che, intuendo la gravità della situazione, hanno allertato immediatamente le forze dell’ordine.

I carabinieri della Compagnia di Aversa sono arrivati in pochi minuti, sorprendendo l’aggressore ancora all’interno del negozio con il coltello in pugno. Dopo averlo bloccato, lo hanno condotto in caserma per l’identificazione.