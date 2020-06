CORONAVIRUS. Occhio ai giornaloni: che cappellata sui rapporti tra nuovi positivi e tamponi. Dato nazionale: l’epidemia scende gradualmente. DECEDUTI, GUARITI, TERAPIE INTENSIVE, OSPEDALIZZATI E TANTO ALTRO

CASERTA – E’ di 725, con un calo di 13 unità rispetto a ieri, il numero di persone che in Campania sono ancora malate di Covid-19. Il numero degli invididui sottoposto a tampone analizzati ieri e resi noti nel report di oggi rimane pressoché stazionario, su livelli molto bassi: 2.971, soli 53 in più rispetto a ieri.

I nuovi positivi sono 4, rispetto allo 0 di ieri e dell’altro ieri. Il rapporto con i tamponi effettuati resta bassissimo e si attesta allo 0,13%.

Come al solito, per andar dietro ai giornaloni perdiamo tempo, perché oggi ci dicono che il rapporto che conta è questo. E invece hanno preso la solita cappellata, perché i tamponi processati – cioè di cui è stato reso noto l’esito – sono circa 500 in meno, precisamente 2.494. Per cui, a cosa serve il rapporto tra individui tamponati e nuovi positivi se il confronto tra i due valori dei tamponi dimostra che non c’è alcuna certezza su nessuno dei 2.494 come relazione temporale ai 2.971.

Ecco perché noi la divisione la facciamo con i tamponi analizzati. Perché questa è una grandezza di esito di cui conosci certamente il valore, al di là del fatto che questi tamponi siano stati presi ieri o dieci giorni fa.

L’altro valore, cioè quello degli individui sottoposti all’analisi, segnala una sola ed inutile certezza: che sono stati presi ieri, ma che probabilmente nessuno di questi tamponi ha già prodotto il risultato.

Dunque lo 0,13% non conta un tubo mentre conta lo 0,16% frutto del rapporto tra nuovi positivi e tamponi “passo e chiudo” analizzati, archiviati e sigillati.

Per il resto, delle appena citate 725 persone malate 6 si trovano in terapia intensiva, 1 in meno rispetto a ieri, 86 nei reparti ordinari Covid degli ospedali, -11 rispetto a ieri, 633 in isolamento domiciliare, 1 in meno rispetto a ieri.

Fortunatamente non si è registrato nessun decesso e dunque i morti rimangono 426.

Sono, invece, 17 i guariti, con la cifra complessiva che tocca quota 3.675.

IL DATO NAZIONALE

Il numero dei nuovi positivi è pari a 197, di cui 125, pari al 63,4% in Lombardia, e 72 nelle altre 19 Regioni d’Italia.

Le persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia diventano 234.998. Tamponi analizzati: sono stati 49.478 a fronte dei 72.485 di ieri.

Il fondamentale rapporto tra nuovi positivi e tamponi analizzati è di 1 malato ogni 251,2 tamponi, quindi una percentuale dello 0,39%, solo 2 centesimi in più rispetto allo 0,37 di ieri.

Il meno significativo dato del rapporto tra nuovi positivi e individui sottoposti a tampone, che sono stati 27.894, è di 1 positivo ogni 142 persone, ovvero lo 0,7%.

Il report di oggi segnala 53 deceduti a fronte dei 72 di ieri, con un totale di decessi che tocca quota 33.899.

I guariti sono stati 759, con quota complessiva che tocca quota di 165.837.

Le persone attualmente malate di coronavirus, sintomatiche o asintomatiche che siano, calano di 615 unità, portando la quota a 35.262.

Questo numero è frutto dei valori già dati a cui vanno aggiunte le 287 persone in terapia intensiva, 6 meno di ieri.

Restano ricoverati nei reparti Covid 4.864 pazienti, 138 meno di ieri, mentre in isolamento domiciliare rimangono 30.111 persone.