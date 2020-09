CASALUCE. Saccheggiata la sede dell’associazione Al Ranch. I ladri portato via un Quad ma…

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Ladri saccheggiano la sede dell’associazione Al Ranch e portato via un Quad. Messi in fuga dalla vigilanza. L’altra notte una banda di cinque delinquenti incappucciati hanno fatto irruzione all’interno della sede dell’associazione Al Ranch di Casaluce. I banditi hanno scassinato le porte d’ingresso della struttura (come si vede nelle foto che pubblichiamo) e hanno depredato e messo tutto a soqquadro.

Prima di fuggire hanno asportato anche due Quad, uno dei quali è stato ritrovato abbandonato poco distante dagli uomini della vigilanza privata Hermes che è intervenuta sul posto mettendo in fuga i malviventi. Del fatto sono stati informati i titolari dell’associazione e le autorità competenti per identificare i balordi.