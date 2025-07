13ENNE CORAGGIOSA. Denuncia il 20enne che ha abusato di lei nel bagno del bar e racconta tutto al giudice

PIEDIMONTE MATESE – Una tredicenne ha raccontato con lucidità e coraggio gli abusi sessuali subiti quasi 4 mesi fa in un locale di Piedimonte Matese, durante l’incidente probatorio celebrato nei giorni scorsi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La giovane vittima, con precisi dettagli, ha riconosciuto il suo aggressore: un 20enne originario di Napoli ma residente da tempo in città.

L’episodio risale allo scorso marzo, nel pieno della movida che anima piazza Roma, punto di ritrovo per giovani e giovanissimi. Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe trascinato la minore nel bagno di un bar affollato, approfittando del rumore assordante della musica per coprire le sue grida di aiuto. Dopo l’aggressione, la ragazzina è riuscita a tornare a casa, dove ha trovato la forza di rivelare tutto ai genitori, i quali hanno immediatamente sporto denuncia. Il 20enne potrebbe finire agli arresti in attesa del possibile processo o restare libero, senza misure cautelari.