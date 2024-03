15enne muore a scuola per un malore improvviso: “Ciao Maria, ti abbracciamo forte”

GIUGLIANO IN CAMPANIA – Come già raccontato questa mattina, una studentessa di 15 anni, Maria Cammisa, è morta in classe di fronte ai compagni.

La giovane ha accusato un malore mentre alla prima ora e, nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarla dei sanitari, è deceduta poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per gli accertamenti del caso.

Tramite i social, attraverso un post che aveva questa didascalia: “ ciao Maria tutti noi del Marconi ti abbracciamo forte “, la dirigente scolastica dell’istituto ‘Marconi’ di Giugliano Giuseppina Nugnes ha pubblicato una nota di lutto.

«Nella mattinata di oggi si è spenta prematuramente Maria Cammisa, frequentante la prima classe dell’indirizzo Informatica alla sede dell’Istituto Marconi di via Spazzilli suscitando nel cuore di tutti un sentimento di sgomento e di profonda tristezza. Il Dirigente Scolastico, il Dsga, tutta la comunità educante dell’IS Marconi di Giugliano si unisce al grande dolore della famiglia per la grave perdita, porgendo le più sentite condoglianze».

E’ all’ospedale di Giugliano il corpo di Maria. Ovviamente, sarà eseguita l’autopsia al reparto Medicina Legale del San Giuliano.

Maria, stando a quanto hanno ricostruito i militari, si sarebbe sentita male poco dopo l’inizio delle lezioni e avrebbe rapidamente perso i sensi.

Immediata la richiesta di soccorso, partita dal personale della scuola; quando l’ambulanza ha raggiunto il plesso di via Spazzilli, i sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione ma la giovane non ha ripreso conoscenza e nel giro di una manciata di minuti il suo cuore ha smesso di battere.