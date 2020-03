16 MARZO. I DATI DEL CORONAVIRUS PROVINCIA PER PROVINCIA. Aumento su scala regionale ma del picco nemmeno l’ombra

CASERTA (g.g.) – Essendoci spesi tantissimo nei giorni scorsi e avendolo fatto anche oggi, analizzando i numeri di un piano ospedaliero regionale che, ad un anno e mezzo dalla sua ratifica, è stato clamorosamente disatteso da De Luca, vi forniamo una versione contratta dei dati sul coronavirus e il contagio in Campania e in Italia.

Quel fenomeno del governatore aveva già stabilito il copione di oggi, per cui i dati della Campania, dovendo poi far passare la tesi che tante mascherine sarebbero arrivate dal governo per merito suo, li ha dati stamattina. Da cui si capisce che tutto sommato questi numeri non sono proprio “live live” e sostanzialmente fanno riferimento alla situazione della mattinata o addirittura della serata di ieri.

Come già scritto, dunque, sono 404 coloro i quali sono stati contagiati dal coronavirus in Campania, con un incremento rispetto a ieri pari a 67 casi. Siamo sicuri sicuri? L’ha detto il grande De Luca e quindi e sicuro. Ieri la regione Campania ha trasmesso il dato riguardante 333 persone ammalate di covid-19. Da 333 a 404 ci passano 41 unità. Per cui, tra ieri e oggi questo dovrebbe essere il numero di nuovi casi, anche perché resta invariato sia quello dei guariti, 28, che dei deceduti, 9. De Luca ha detto 404, la Protezione Civile nazionale ha scritto 404. Ma anche qui i conti non tornano perché se addizioniamo le colonne in giallo, verde e rosso si arriva a 385.

Meno male, sono di meno, no, sono di più. Quel fenomeno di De Luca, dopo aver detto che i casi complessivi in Campania sono 404, ha fornito questi numeri. A Caserta sono 60 i contagiati, rispetto ai 45 di ieri. Un incremento di 19, che sicuramente risente del focolaio di Santa Maria Capua Vetere.

A Napoli, invece, si passa dai 188 ai 219, con 48 casi in più. In aumento anche a Salerno, dove dai 49 malati di ieri si arriva ai 57 di oggi. Ad Avellino, invece, i contagiati passano da 37 (ieri) a 49 (oggi). Benevento resta a 4.

LE TABELLE DEL 16 (oggi) E DEL 15 (ieri)