CASERTA – Disavventura per don Stefano Sgueglia, sacerdote della parrocchia San Vincenzo Martire di Briano. Ieri pomeriggio aveva lasciato l’automobile parcheggiata in centro a Caserta e al ritorno ha trovato lo specchietto spaccato e la vettura graffiata. Ha postato la foto dei danni sui social: “Scendere giù al parcheggio in pieno centro a Caserta e trovare l’ennesimo atto vandalico. A volte siamo piccini noi essere umani”, ha spiegato.