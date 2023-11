16enne accoltellato davanti alla scuola, resta in cella l’aggressore

Il 29enne è stato arrestato insieme al fratellastro di 17 anni.

MARCIANISE. Vincenzo Fortunato resta in galera. A deciderlo è stato oggi il gip Orazio Rossi del tribunale di Santa Maria Capua Vetere dopo l’interrogatorio di garanzia del 29enne di Orta di Atella che mercoledì scorso, 22 novembre, ha accoltellato un 16enne davanti all’istituto Novelli. Fortunato si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il fratellastro, G.C., anche lui fermato dalle forze dell’ordine 24 ore dopo l’aggressione, è invece, finito in comunità.

I due sono stati identificati grazie alle telecamere di sorveglianza della zona e la testimonianza dei presenti. I due sono indagati per tentato omicidio, lesioni e porto di armi. L’aggressione, come da noi già scritto negli articoli precedenti, sarebbe nata da motivi passionali. Una ragazzina contesa, infatti, potrebbe avere scatenato la furia dei due fratelli. Ma le indagini dei carabinieri non sono certo chiuse. I militari, infatti, stanno cercando di identificare altri ragazzi che avrebbero partecipato all’aggressione.