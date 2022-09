17enne preso in pieno da un’auto sulla Nazionale Appia. La corsa in ospedale

CURTI – Un violento incidente stradale è avvenuto nelle scorse ore sulla Nazionale Appia, all’altezza del comune di Curti.

Un ragazzo di 17 anni è stato investito da un’auto in corsa lungo lo stradone. L’impatto è stato forte e il giovane rimasto a terra sofferente.

Sul posto sono intervenuti dei passanti per aiutare il ragazzo dopo aver visto la scena, e i sanitari del 118. Trasportato all’ospedale di Caserta, il ragazzo non è in pericolo di vita.

I medici sono stati però costretti ad asportargli la milza e c’è il rischio che dovrà essere operato di nuovo.