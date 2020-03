18 MARZO. CORONAVIRUS. E’ ANARCHIA SUI DATI. La Regione dichiara 577 positivi, la Protezione Civile non ne sa nulla e dà gli stessi numeri di ieri

CASERTA – Avevamo preannunciato i numeri dati dalla regione Campania (LEGGI QUI), avvisando i nostri lettori che sarebbero stati completamente diversi dei numeri che invece sarebbero arrivati della Protezione Civile Nazionale nell’aggiornamento giornaliero di oggi, 18 marzo. Ma possiamo dirlo con estrema franchezza, non ci aspettavamo una cosa del genere.

I dati che dalla Campania sono giunti alla protezione civile sono completamente diversi, completamente sfasati rispetto a quelli che da Napoli sono stati resi noti tramite la pagina Facebook ufficiale dell’ente guidato da Vincenzo De Luca.

Se, fonte regione Campania, i casi di totali positivi al coronavirus oggi sono 577, per la Protezione Civile Nazionale i casi totali sono 460. Un disordine totale e conclamato. A questo punto pare che i casi siano due: o i numeri consegnati da Palazzo Santa Lucia a Roma sono gli stessi di ieri oppure dal monitoraggio guidato da Borrelli hanno fatto finta di non vedere i nuovi dati, lasciando quelli del 17 marzo, come potete vedere dalle tabelle in calce all’articolo.

Pare chiaro ormai che non ci sia un raccordo, un coordinamento tra gli uomini di De Luca e Roma, con una differenza sempre maggiore nei numeri che vengono resi noti alla popolazione. Come dicevamo ieri, in questo modo risulta davvero complicato compiere un lavoro serio e posato sui numeri del contagio da coronavirus in Campania. Infatti, quei dati al microscopio che siamo riusciti a darvi fino a ieri, quell’impegno profuso a spiegare i dati e le percentuali, unico modo per poter leggere i dati in maniera logica e non attraverso una paura continua in questo momento difficile per il Paese, tutto il lavoro svolto in queste settimane da noi di CasertaCe, oggi non possiamo metterlo in pratica. E la colpa sicuramente non può essere la nostra.

I DATI DEL 18 MARZO, DEL 17 MARZO E QUELLI DELLA REGIONE RESI NOTI OGGI ALLE 17