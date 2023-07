CASERTA. Corto circuito al condizionatore: appartamento in fiamme

E’ accaduto questo pomeriggio

CASERTA – Grande spavento, questo pomeriggio, per un’anziana abitante nella zona di via Ferrarecce. Improvvisamente la donna ha visto la cucina invasa di fiamme e fumo. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco. Alla base dell’incendio potrebbe esserci un corto circuito al condizionatore. Messa in salvo l’anziana i caschi rossi si sono occupati di domare le fiamme e mettere insicurezza l’area interessata dal rogo