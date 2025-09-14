19enne e le sue amiche minorenni rubano in un negozio di CASERTA: arrestato

CASERTA – I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Caserta hanno arrestato un diciannovenne di origine rumena per furto aggravato e denunciato due minorenni, tutte ragazze, coinvolte nello stesso episodio.

Il trio è stato sorpreso in via Carlo III subito dopo aver asportato merce di vario tipo, del valore di circa 194 euro, da un esercizio commerciale. La refurtiva, nascosta in uno zaino e non appartenente a generi di prima necessità, è stata immediatamente recuperata e restituita al negoziante.

Il maggiorenne è stato trattenuto per essere processato in rito direttissimo. Le due minorenni sono state invece denunciate a piede libero e affidate alle rispettive famiglie.