23enne muore in un tragico incidente: camionista indagato per omicidio stradale

RECALE – È stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale il conducente dell’autocisterna coinvolto nell’incidente che ha causato la morte del 23enne Luigi Corrado, originario di Recale. Il dramma si è consumato a Capodrise, lungo via Donizetti.

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha avviato un’indagine, come atto dovuto, nei confronti del camionista, un uomo di circa 40 anni residente in provincia di Avellino, dipendente di un’azienda con sede nell’area nolana. Gli accertamenti tossicologici e alcolemici a cui è stato sottoposto hanno dato esito negativo.

L’inchiesta è stata affidata ai carabinieri di Macerata Campania, che hanno già effettuato i rilievi tecnici sul luogo dell’impatto. In corso anche la verifica di eventuali immagini di videosorveglianza, utili a ricostruire in modo più dettagliato la dinamica dei fatti.

Stando a una prima ricostruzione, l’autocisterna stava transitando su via Ponteselice e, giunta all’intersezione, ha effettuato una svolta in via Donizetti. Proprio in quel momento, dalla direzione opposta, è arrivato Luigi in sella alla sua moto, una Kawasaki. L’impatto con la parte posteriore del mezzo pesante è stato violento e fatale: il giovane è caduto a terra privo di vita. Il decesso è avvenuto sul colpo.

Il corpo del ragazzo è stato sequestrato e trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia per accertare le cause esatte della morte.

La notizia della tragedia ha scosso profondamente non solo Recale, ma anche San Marco Evangelista, dove Luigi lavorava, fianco a fianco con il padre Gennaro, presso lo stabilimento Laminazione Sottile. Numerosi colleghi e amici si sono stretti con affetto attorno alla famiglia Corrado, esprimendo dolore e commozione per la scomparsa prematura del giovane, che aveva da poco compiuto 23 anni.