23enne ucciso nello schianto tra la sua Ducati, una Ford e una BMW. INDAGATI per omicidio stradale pensionato e generale dell’Esercito

Il ragazzo era un grande appassionato di motori. I veicoli sono stati posti sotto sequestro per i rilievi tecnici

CASERTA – Un pensionato e un generale dell’Esercito sono indagati per omicidio stradale, relativamente all’incidente che ieri ha portato alla morte di un 23enne, Karim Attalla, nato e cresciuto a Carinola, ma residente a Milano e tornato nel suo luogo di origine per qualche giorno ad agosto.

Il giovane era in sella alla sua Ducati 1299, sulla strada provinciale tra Casanova, frazione di Carinola, e Falciano del Massico quando, poco dopo le 11 di ieri, si è scontrato con due auto. Le cause dell’impatto sono ancora al vaglio della polizia.

Sbalzato dalla moto, il 23enne è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto nel pomeriggio dopo alcune ore di coma. Tre i mezzi coinvolti: la motocicletta, una Ford e una BMW. I conducenti. I veicoli sono stati posti sotto sequestro per i rilievi tecnici.