SANTA MARIA A VICO – Brutto incidente a Santa Maria a Vico in via Pensierino Pesce. Un’auto con a bordo una ragazza, D.M., 24 anni di Forchia, si è ribaltata. La giovane è stata portata in codice rosso all’ospedale di Caserta, dopo aver atteso l’ambulanza per circa un’ora. Davvero troppo tempo per un soccorso.